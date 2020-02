Най-малко 10 души са убити, а петима са ранени при стрелба в два бара в германския град Ханау. Предполагаемият извършител също е мъртъв. Първоначално се смяташе, че става въпрос за няколко нападатели, които се придвижвали с автомобил. По-късно обаче стана ясно, че предполагаемият убиец е отрит мъртъв в дома си. Там е намерен и още един труп.

Unbelievable that Germany get so many terrorist attacks now there’s 8 people been shot dead in a shisha bar #terrorism #Germany #shooting pic.twitter.com/KXdzB7rXRF — Alan Fisher (@AlanFisherV2) February 19, 2020

Мотивите за тежкото престъпление все още не са ясни.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Another shocking attack in #Germany. Eight People Killed in Shootings Near #Frankfurt. Germany has experienced a rise in far-right, far-left and Islamist terrorism. Pray for peace. https://t.co/7Rxq9K6HDN — Imam of Peace (@Imamofpeace) February 20, 2020

Нападението стана около 22.00 часа местно време в сряда. Градът се намира на около 25 км източно от Франкфурт, а населението е около 100 000 души.

Hanau Mass Shooting:

- 8 dead, several injured, after shootings in Hanau, Germany

- Shootings took place in two shisha bars

- At least one suspect reportedly apprehended

- Hanau is about 25 kilometers away from Frankfurtpic.twitter.com/PDIF1VYq8j — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Eight people are reported to have been killed following a drive-by shooting at two shisha bars in #Germany.

The incidents happened in the town of #Hanau, located 20 miles from #Frankfurt at around 11pm local time. https://t.co/rkQ6nk6zXcpic.twitter.com/LMO1JhZldY — Atlantide (@Atlantide4world) February 19, 2020