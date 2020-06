Президентът на САЩ Доналд Тръмп беше заснет как се скара на съпругата си Мелания Тръмп, че не се усмихва пред камерите. Това стана по време на посещение на първата двойка на САЩ в Католическия университет във Вашингтон.

Президентът и първата дама застанаха, така че медиите да им направят снимки. На видеокадрите се вижда как Доналд Тръмп прави забележка на съпругата си, че не се усмихва. Вместо усмивка обаче, на лицето на Мелания Тръмп се появи по-скоро тъжна гримаса.

Donald Trump appears to tell Melania to smile in front of the media pic.twitter.com/c4EvV0KxDm