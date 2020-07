По-младият брат на защитника на Тотнъм Серж Орие е бил убит по време на стрелба в Тулуза в понеделник, съобщиха източници на полицията, цитирани от БГНЕС.

French police have confirmed Serge Aurier's brother, Christopher, was shot dead in Toulouse on Monday morning, according to @Reuters pic.twitter.com/1uLZDW4F8l