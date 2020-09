12.09 ✨ кръстницата @aqminkova и християнката Амая✨ Толкова емоции в един ден, споделени с най-близките ни хора. Благодаря ви❤️🍀 Едно съвършено малко същество стана член на едно още по-голямо семейство! Споделям с усмивка и част от емоциите по време на ритуала: Амая се опитваше да надпеее хора с плач. Ама много плач. През цялото време🙋🏽‍♀️ на майка ми и прилоша, та част от гостите се заеха с тази ситуация.. И за капак, отне известно време докато успеем да намерим кичурче коса на Амая, което да бъде отрязано 👶 ❤️😅 ----- Реших, че ще организирам сама цялото събитие, като съберем най-близките ни хора в двора на кооперацията ни. На случаен принцип в интернет намерих кетъринг фирма, която отдава шатри, столове, маси и посуда. Много сполучливи - казват се Есънс кетъринг. За декорацията на целия двор и кътчето за снимки се погрижиха @_balloon.bar_ . Страхотни са, работят много сърцато и могат да направят чудеса от всяко място! Тортата, разбира се е от джентълмените, които за пореден път са част от нашите семейни празници. @gentlemenscakes Рокличката на Амая е от @lapinhouse_bulgaria 😎💕 На кратко - един от най-хубавите дни за нашето семейство ❤️

A post shared by Tea (@teaminkova) on Sep 14, 2020 at 12:07pm PDT