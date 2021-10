Японската принцеса Мако се омъжи днес за своя избраник Кей Комуро, който няма благородническо потекло, предадоха световните агенции. Така тя ще загуби титлата си и ще стане обикновена гражданка. Принцесата се отказа от традиционните бляскави ритуали и от полагащата й се еднократно плащане в размер на над 1,3 милиона долара.

"Брачните документи бяха представени и приети", съобщи за Франс прес представител на агенцията за императорското семейство. Японската телевизия показа кадри как принцеса Мако напуска императорската резиденция Акасака в столицата Токио, като се сбогува със семейството си, покланяйки се пред своите родители и целувайки по-малката си сестра.

Вчера принцесата посети своя дядо и баба, абдикиралия император Акихито и съпругата му Мичико, за да се сбогува с тях. Мако е племенница на сегашния император Нарухито, като е дъщеря на по-малкия му брат, принц Фумихито. Младоженците са на по 30 години. Те са учили заедно в университета. Двамата ще живеят в Ню Йорк, където Комуро вече работи в адвокатска кантора. Все още не се знае дали Мако ще работи, но тя има добро образование - учила е изкуство и културно наследство.

Напускането на императорското семейство и преселването в Съединените щати предизвика неизбежни сравнения с друга двойка - британския принц Хари и американската му съпруга Меган Маркъл, отбелязва Франс прес.

