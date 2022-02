Мъж уби четирима членове на семейството си, рани още трима и се самоуби в американския град Корсикана, щата Тексас. Това се казва в съобщение, публикувано от местната полиция във Фейсбук.

„Заподозреният уби членове на семейството си. Пристигналата на място полиция откри телата на мъж и жена, убити в къщата им… По-нататъшните претърсвания доведоха до намирането на двама пострадали. И двамата... са откарани в окръжния център за травми в Далас", казаха от органите на реда.

Един убит и 14 ранени при стрелба в Тексас

Five people are dead, including a child in Corsicana, Texas after a suspect identified as Kevin Milazzo, 41, allegedly shot and killed his family before turning the gun on himself. Three other people were also wounded by gunfire. https://t.co/x7VuUfJHmX — Richard D. Dudley (@Marine1JPN) February 6, 2022

Открити са също тела на дете и мъж. Друга жена е настанена в болница с огнестрелни рани. Заподозреният за нападението е открит в тежко състояние в кола. Той починал по-късно в болницата.

A Texas man shot and killed four of his family members nd wounded three others before turning the gun on himself on Saturday, Feb. 5, police said.https://t.co/7QfHFQfrEa pic.twitter.com/hcQPTdqlEB — Mirror African Diaspora (MAD) (@MAD_DIASPORA) February 6, 2022

A Texas man shot and killed four of his family members nd wounded three others https://t.co/FUuEeu0Vaq #gist — In Other News (@FlipmemesDotCom) February 6, 2022