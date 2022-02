Във вторник вечерта пиян шофьор помете с камиона си над 30 автомобила и предизвика пожар в къща в германската област Бавария. При инцидента са пострадали самият водач и още двама души.

50-годишният мъж преминал на червен светофар и ударил лек автомобил на кръстовище, при което шофьорката му била леко ранена, се казва в изявление на полицията в град Фюрт. Без да спира след първия инцидент, турският гражданин блъснал няколко паркирани автомобила, като ги избутал и забил няколко от тях в стените на близките къщи.

След сблъсъците камионът, няколко автомобила и фасадата на една от къщите се запалили. Местните пожарникари евакуирали хората, за да потушат пожара. Леко пострадал и един минувач.

Щетите, причинени от инцидента, ще бъдат "огромни", съобщиха от полицията във Фюрт, западно от Нюрнберг в Бавария.