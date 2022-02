Британският певец и автор на песни Стинг продаде целия си каталог с музикални записи на Universal Music Publishing Group, подразделение на звукозаписната корпорация Universal Music Group. Това се казва в изявление, публикувано на уебсайта на компанията .

"Universal Music Publishing Group, водещото подразделение на UMG за издаване на музика, днес обявява придобиването на каталога с музиката на Стинг", се казва в изявлението.

Компанията заяви, че ще придобие правата върху всички солови проекти на певеца, включително последния му албум "The Bridge", както и върху цялата му музика, записана с "The Police". Подробности за сделката не бяха оповестени, но "Ню Йорк Таймс" съобщи, че стойността ѝ може да достигне 250 млн. долара.

Раздадоха престижните награди БРИТ (СНИМКИ)

Самият певец приветства компанията за закупуването на правата върху музиката му. "Радвам се, че UMРG ще управлява каталога ми с песни. За мен е важно цялата ми работа да има място, където да бъде оценена и уважавана, не само за да се свърже с дългогодишните фенове по нов начин, но и за да представи песните ми на бъдещите поколения", каза Стинг в изявление на официалния си уебсайт.

Първият солов албум на Стинг, "The Dream of the Blue Turtles", е издаден през 1985 г. и става тройно платинен в рамките на една година. До момента певецът е записал 15 солови албума и е продал над 100 милиона копия в цял свят.