Седмата поредна буря в Калифорния за времето от Коледа досега донесе нови валежи над щата, който още отпреди това беше пострадал от наводнения, силни ветрове, спирания на тока и евакуации на цели градове, предаде Ройтерс.

В центъра на Сан Франциско бяха отчетени необичайните 34,5 см дъжд, изсипали се за времето от 26 декември до вчера сутринта, а на международното летище на Сан Франциско, както и в градовете Оукланд и Стоктън през същия период бяха регистрирани рекорди, съобщи Националната метеорологична служба.

"Much of California will get a brief respite from the Pacific’s worst fury as the unrelenting string of rainstorms shifts to the north to pummel Oregon and Washington." https://t.co/GZm4oI9kTg — HappyKitten5695 (@HappyKitten5695) January 12, 2023

В щата като цяло за същия период от време са отчетени 22 см, което е над една трета от средногодишната му валежна норма. В големи части от Централна Калифорния от 26 декември досега са паднали валежи, колкото половината валежна норма за годината.

California’s deadly floods reveal a likely climate change symptom: Weather whiplash: Floodwaters course through a neighborhood in Merced, California, on January 10, as Bear Creek overflowed its banks following days of rain, leaving dozens of homes and… https://t.co/PNsQUpBGy4 — かわた@マーケター (@wcg5xn) January 12, 2023

Прогнозите са в края на седмицата щатът да бъде връхлетян и от осма поредна буря.

Десетки пътища са непроходими заради кални свлачища и сняг. Транспортните власти в щата вчера отправиха настойчив призив към водачите да не излизат с колите си, докато пътищата не бъдат разчистени.

Heavy rain is still hitting California. A few reservoirs figured out how to capture more for drought - NPR https://t.co/J0ROGz46oG — Lilli Sawyer (@LilliSawyer170) January 12, 2023

Бурите, които в някои планински райони донесоха до 76 см дъжд, причиниха смъртта на поне 17 души от началото на годината, съобщи губернаторът Гавин Нюсъм. Вчера беше открита нова жертва - 43-годишна жена, намерила смъртта си в автомобил, останал под вода. В Централна Калифорния е в ход и операция за издирването на петгодишно момче, отнесено от придошли води.

#Update: Amazing California stats from two weeks of rain:



-The Sierra snowpack is 226% of average for this date.



-The snow water content is 102% of average for April 1.



-24 trillion gallons of water have come down during the rains.



Source: @US_Stormwatch and @NWSWPC pic.twitter.com/Vzs2GmdULF — scott budman (@scottbudman) January 12, 2023

Силните пориви на вятъра повалиха електропроводи и оставиха без електричество над 55 000 битови и небитови потребители, но това беше доста по-малко в сравнение с края на миналата седмица, когато броят им беше достигнал до близо половин милион.

Повечето от заповедите за евакуация в щата са отменени, но не и в градчето Планада, Централна Калифорния, което остава под вода.