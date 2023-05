Трима мъже са загинали при нападение с автомат във френския пристанищен град Марсилия, съобщи БГНЕС, позовавайки се на АФП. По информация на полицията в последните месеци там се увеличиха убийствата, извършени от банди, занимаващи се с наркотици.

Тримата са били част от група от петима мъже на възраст около 20 години, които са напуснали нощен клуб малко след 5:00 ч. сутринта (03:00 ч. по Гринуич). Колата им е нападната от неизвестни мъже с автомати "Калашников".

Други двама са оцелели при нападението в жилищен квартал на Марсилия, втория по големина град във Франция. Те са невредими и са избягали от мястото на инцидента, както и стрелците.

Полицията е открила горящ автомобил наблизо, но не е потвърдила веднага дали това е бил автомобилът на стрелците. Подпалената кола би съответствала на предишни случаи с убийства в Марсилия, свързани с наркотици, при които извършителите често са подпалвали автомобилите си, за да унищожат всички доказателства.

Според източник, близък до разследването, първоначалните данни сочат, че нападнатите мъже са живели в общински имот в район с висока честота на трафик на наркотици и са били известни на полицията. Регионалният префект Фредерик Камилери заяви пред репортери на мястото на инцидента: "цялата полиция е мобилизирана, за да открие извършителите на тези подли престъпления и да разбие мрежите на трафикантите, които стоят зад това насилие".

Само този уикенд полицията е арестувала петима души за притежание на огнестрелни оръжия, свързани с търговията с наркотици, и е иззела три автомата "Калашников", един автомат и един пистолет, каза тя. С последното нападение броят на убийствата, свързани с наркотици, в Марсилия от началото на годината достигна 21.

Жертвите обикновено са млади мъже, които заемат ниски позиции в йерархията на наркогрупите. Те са убивани от конкурентни банди. Още миналия месец Камилери и главният прокурор на града Доминик Лоренс предупредиха, че конкуренцията между съперничещите си организации за контрол над най-доходоносните места за продажба на наркотици в града се превръща във "вендета". Това изявление дойде след нощта на насилие в началото на април, когато при стрелба бяха убити трима души, включително 16-годишен младеж, а осем души бяха ранени. Тогава Лоренс заяви, че в Марсилия има влошаваща се "кървава баня" и прогнозира, че тя ще "продължи и през следващите месеци".

След тази серия от убийства на ключови места в града, свързани с наркотиците, бяха разположени специални полицейски сили. Кметът на Марсилия Беноа Паян заяви този месец, че "тази война продължава твърде дълго" и призова френското правителство да действа "по твърд и категоричен начин", за да спре насилието. "Убийците вече дори не си правят труда да се крият", каза Паян.