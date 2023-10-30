След първия тур на местните избори повечето големи градове у нас не успяха да си изберат кметове и отиват на втори тур следващата неделя.

Избирателната активност в страната, според данните на ЦИК от късния следобед вчера, е малко над 34%.

В София при обработени 18.68% СИК протоколи в OИК:

Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 31.28%

Ваня Григорова - МК „БСП за България“ - 22.42%

Антон Хекимян, ГЕРБ - СДС/- 17.36%

Деян Николов, - „Възраждане" - 8.16%

Вили Лилков, КОД - 5.71%

Ивайло Вълчев, ПП ИТН - 3.29%

Радостин Василев - 2.48%

Не подкрепям никого - 3.54%

Резултатите в Пловдив при обработени 36.25% СИК протоколи в OИК:

Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 34.60%

Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 16.16%

Резултатите във Варна при обработени 44.10% СИК протоколи в OИК:

Иван Портних, ГЕРБ - 25.93%

Благомир Коцев, ПП-ДБ - 21.88%

Коста Стоянов, "Възраждане" - 18.98%

В Бургас при обработени 72.81% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов, ГЕРБ - 60.42%

Константин Бачийски, ПП Средна европейска класа - 9.23%

Димитър Найденов, независим - 7.95%

Кърджали при обработени 52.89% СИК протоколи в OИК

Ерол Мюмюн, ДПС - 57.14%

Никола Чанев, ГЕРБ - 15.57%

Даниела Петрова, „Възраждане” - 11.99%

В Стара Загора при обработени 29.98% СИК протоколи в OИК

Живко Тодоров, ГЕРБ - 53.26%

Искра Михайлова, „Възраждане” – 13.55%

Мария Динева, Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ - 12.32%

Плевен при обработени 69.73% СИК протоколи в OИК

Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 19.67%

Георг Спартански - 18.41%

Чавдар Попов - 17.15%

В Благоевград при обработени 43.65% СИК протоколи в OИК

Илко Стоянов - 27.68%

Методи Байкушев, ПП-ДБ - 21.76%

Николай Шушков - 15.39%

Във Видин при обработени 84.49% СИК протоколи в OИК

Цветан Ценков, СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ) - 37.29%

Александър Матеев, ГЕРБ - 19.59%

В Шумен при обработени 94.87% СИК протоколи в OИК:

Христо Христов, БСП - 26.76%

Георги Колев, ГЕРБ - 21.31%

В Русе при обработени 64.58% СИК протоколи в OИК:

Пенчо Милков, БСП - 35.85%

Иван Иванов, ГЕРБ - 15.47%

Рена Стефанова, ПП-ДБ - 11.13%

Още резултати вижте ТУК