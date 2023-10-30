Снимка: БГНЕС
След първия тур - повечето големи градове у нас не успяха да си изберат кметове и отиват на втори тур
След първия тур на местните избори повечето големи градове у нас не успяха да си изберат кметове и отиват на втори тур следващата неделя.
Избирателната активност в страната, според данните на ЦИК от късния следобед вчера, е малко над 34%.
В София при обработени 18.68% СИК протоколи в OИК:
Васил Терзиев, МК ПП-ДБ- Спаси София - 31.28%
Ваня Григорова - МК „БСП за България“ - 22.42%
Антон Хекимян, ГЕРБ - СДС/- 17.36%
Деян Николов, - „Възраждане" - 8.16%
Вили Лилков, КОД - 5.71%
Ивайло Вълчев, ПП ИТН - 3.29%
Радостин Василев - 2.48%
Не подкрепям никого - 3.54%
Резултатите в Пловдив при обработени 36.25% СИК протоколи в OИК:
Костадин Димитров, ПП ГЕРБ - 34.60%
Ивайло Старибратов, ПП-ДБ - 16.16%
Резултатите във Варна при обработени 44.10% СИК протоколи в OИК:
Иван Портних, ГЕРБ - 25.93%
Благомир Коцев, ПП-ДБ - 21.88%
Коста Стоянов, "Възраждане" - 18.98%
В Бургас при обработени 72.81% СИК протоколи в OИК
Димитър Николов, ГЕРБ - 60.42%
Константин Бачийски, ПП Средна европейска класа - 9.23%
Димитър Найденов, независим - 7.95%
Кърджали при обработени 52.89% СИК протоколи в OИК
Ерол Мюмюн, ДПС - 57.14%
Никола Чанев, ГЕРБ - 15.57%
Даниела Петрова, „Възраждане” - 11.99%
В Стара Загора при обработени 29.98% СИК протоколи в OИК
Живко Тодоров, ГЕРБ - 53.26%
Искра Михайлова, „Възраждане” – 13.55%
Мария Динева, Земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ - 12.32%
Плевен при обработени 69.73% СИК протоколи в OИК
Валентин Христов, ПП ГЕРБ - 19.67%
Георг Спартански - 18.41%
Чавдар Попов - 17.15%
В Благоевград при обработени 43.65% СИК протоколи в OИК
Илко Стоянов - 27.68%
Методи Байкушев, ПП-ДБ - 21.76%
Николай Шушков - 15.39%
Във Видин при обработени 84.49% СИК протоколи в OИК
Цветан Ценков, СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ) - 37.29%
Александър Матеев, ГЕРБ - 19.59%
В Шумен при обработени 94.87% СИК протоколи в OИК:
Христо Христов, БСП - 26.76%
Георги Колев, ГЕРБ - 21.31%
В Русе при обработени 64.58% СИК протоколи в OИК:
Пенчо Милков, БСП - 35.85%
Иван Иванов, ГЕРБ - 15.47%
Рена Стефанова, ПП-ДБ - 11.13%
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