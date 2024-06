Пореден кървава екшън се разигра в германския град Хамбург часове преди сблъсъка от европейското между Полша и Нидерландия. Въоръжен с брадва фен на "лалетата" нападна полицаи, които го простреляха. Нападателят е бил откаран с линейка в болница в тежко състояние.

⚡#BREAKING GERMANY: The Police shoot axe-wielding man in Hamburg.



Police have neutralised a suspect with an axe near a fan complex at the famous Reeperbahn in Hamburg, Germany. pic.twitter.com/o1NOvDUrqj