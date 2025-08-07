„Беше много трудно. Искам да си видя детето, нищо друго. Не съм виновен. Надявам се това да се докаже. Ще търся правата си навсякъде”. Това заяви пред журналисти Георги Георгиев, обвинен за нападение над Дебора Михайлова през 2023 г.

Георгиев беше освободен под парична гаранция в размер на 10 000 лева. Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.

Георгиев си тръгна от следствения арест в Стара Загора с адвоката си.

„Най-накрая разумът и правото възтържествуваха”, каза адвокатът Валентин Димитров. „Окръжният и районният съд се съобразиха с доводите, които изтъкнахме при искането за изменение на мярката в по-лека, най-вече за неразумния срок на задържане, който е 2 години и 2 месеца. Превърна се в едно предварително изтърпяване на наказание”, заяви адвокатът. Той отрече неговият клиент да е извършил това, в което е обвинен.

По думите му Георгиев е опериран преди 2 седмици и още се възстановява.

Случаят „Дебора” е от 2023 година. Той доведе до масови протести в България под надслова „Нито една повече”.

Срещу Георги Георгиев са повдигнати три обвинения - за причинена с особена жестокост и по особено мъчителен начин многостепенна средна телесна повреда с макетен нож, в следствие на което 18-годишната Дебора Михайлова е получила над 400 шева, за принуда и за закани с убийство спрямо Дебора Михайлова. Делото срещу Георгиев беше прехвърлено от Стара Загора в Пловдив, тъй като всички съдии в Града на липите направиха отвод. В Пловдив също се стигна до гледане наново на делото, тъй като беше установено от адвокатите, че един от съдебните заседатели не е безпристрастен и е участвал в протестите.

Така след няколко пъти внасяне на искане за освобождаване, днес Георги Георгиев бе пуснат на свобода.