Показва ли това как шофираме какво е състоянието на психиката ни и опасно ли е емоциите да управляват колата вместо нас? Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха психологът д-р Маргарита Бакрачева и бившият автомобилен състезател Румен Дунев, който е и експерт по пътна безопасност.

„Скринингът на личностните характеристики - както предварителен, така и текущ, може да има много добър ефект. Не говорим за една-единствена черта, а за комплекс от фактори – импулсивност, рисково поведение, тъмни и светли страни на характера. Те определят склонността към необмислени действия“, обясни д-р Бакрачева. Тя подчерта, че правилно проведените психотестове са ценен инструмент, но е важно да се прилагат периодично, за да отчитат промените в поведението.

Според Дунев поведението на пътя често е отражение на социалния живот. „България е на последните места в ЕС по доходи. Хората често работят повече от една работа, бързат, за да наваксат, и това се пренася и на пътя. Натискът да се стигне бързо от точка А до точка Б е причина за много инциденти“, смята експертът.

Той призова за по-строги мерки в обучението на шофьорите и предложи държавата да въведе допълнителни правила – ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили през почивните дни, забрана за изпреварване на тирове по двулентови пътища и повече информационни кампании.

По отношение на поведението на различни типове шофьори Дунев отбеляза, че не само бързащите, но и твърде бавно движещите се автомобили създават напрежение и предпоставки за катастрофи. „Те блокират трафика и провокират по-експлозивни водачи към рискови изпреварвания“, твърди бившият състезател.

В заключение д-р Бакрачева подчерта, че психологията може да бъде ключ към намаляването на жертвите на пътя. „Когато сме на пътя, не мислим само за себе си. Важно е да предвиждаме и реакциите на другите. Психологическият профил е важен инструмент за превенция и може да спаси човешки животи“, казва тя.

