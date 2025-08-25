Тротинетка блъсна пешеходец в София. Инцидентът стана минути преди 19 ч. на булевард „Неделчо Бончев” 10. Превозното средство било управлявано от 29-годишен водач.

Снимка: NOVA

52-годишният пешеходец е с травма на коляното, казаха за NOVA от Центъра за спешна медицинска помощ. Спешният екип го транспортира в ортопедията на болница „Софиямед”. Мъжът слизал от кола, когато бил пометен от тротинетката.

Редактор: Калина Петкова