Той е задържан до 72 часа
След екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, днес се очаква той да даде обяснения в Антикорупционната комисия по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен. Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.
Екстрадираха обратно у нас Никола Николов-Паскал (ВИДЕО)
Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.
Вчера 64-годишният мъж беше върнат на „Калотина”, но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.Редактор: Ина Григорова
