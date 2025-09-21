Днес в Глендейл, Аризона, под изключителни мерки за сигурност ще се проведе погребението на Чарли Кърк – влиятелен консервативен активист, чиято смърт след политическо покушение разтърси Съединените щати. Според организаторите близо 100 хиляди души от цялата страна ще присъстват, за да отдадат последна почит, като мнозина са облечени в цветовете на американския флаг – бяло, синьо и червено – в знак на патриотизъм.

На траурната церемония ще присъстват президентът Доналд Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар и висши представители на администрацията. Събитието се предава на живо по няколко национални телевизии и е под най-високото ниво на федерална защита.

Убийството на Кърк изостри политическото напрежение и задълбочи разделението между двата основни лагера в американската политика. Поддръжници на движението MAGA обвиниха крайната левица, докато други осъдиха използването на трагедията за политически цели. Главният прокурор Пан Бонди предупреди за нулева толерантност към езика на омразата, а от Пентагона и Държавния департамент заявиха, че ще предприемат строги мерки за сигурност.

Анализатори коментират, че обявяването на Кърк за „мъченик“ от част от религиозните му последователи може да доведе до ново изостряне на напрежението. САЩ остават силно поляризирани, а светът следи внимателно събитията в Аризона, които отразяват дълбоките разделителни линии в американското общество и политика.

„Америка днес е дълбоко разделена. Поклонението пред Чарли Кърк в Аризона е натоварено с политически смисъл”, каза в предаването „На фокус” американецът Кенет Лефковиц, който живее в България вече 30 години.

„Това е изцяло политическо според мен. Дясното MAGA движение се възползва от убийството на Кърк, за да го превърне в свой мъченик и да налага допълнителен натиск“, каза Лефковиц.

Той допълни, че последните дни са белязани от атаки срещу популярни телевизионни водещи, известни с критиките си към президента.

„Свободата на словото е първото изменение към американската конституция – едно от най-основните права. Но виждаме, че не само Джими Кимъл беше свален чрез държавен натиск. Същото се говори за Стивън Колбер, а се споменават и други имена. Паралелите с исторически примери като действията на Гьобелс през 1939 г. са притеснителни“, коментира той.

Левковиц подчерта, че докато Америка е разкъсвана от политически конфликти, България – въпреки близостта си до горещи точки на напрежение – в момента изглежда по-спокойно място.

„За момента България изглежда едно по-спокойно място, ако сравним предстоящите събития отвъд океана. Там едно поклонение с 100 хиляди души ще се използва за сериозни политически цели и само ще задълбочи разделението“, посочи Левковиц.

