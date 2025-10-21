Маскиран мъж с чук е нападнал прокурор от Софийската градска прокуратура, научи NOVA. Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер.

Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град”.

Той е настанен в реанимацията на болница „Токуда”. По първоначална информация няма опасност за живота му. Иво Илиев е бивш заместник градски прокурор на София.

Редактор: Калина Петкова