Снимка: iStock, илюстративна
-
Присъдата на Саркози: Французите са разединени дали наказанието не е твърде сурово
-
Проверката на Европрокуратурата в Община Пловдив – по сигнал на общински съветник
-
Майката на убитото в столичен мол дете: Беше ангелче, искам правосъдие
-
Обирът в Лувъра: Заснеха един от крадците в действие (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културната история на Франция
-
Заловиха служители на НКЖИ да крадат ябълки от частна градина по време на дежурство
Магистратът от СГП е в реанимация
Маскиран мъж с чук е нападнал прокурор от Софийската градска прокуратура, научи NOVA. Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер.
Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в „Студентски град”.
Той е настанен в реанимацията на болница „Токуда”. По първоначална информация няма опасност за живота му. Иво Илиев е бивш заместник градски прокурор на София.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни