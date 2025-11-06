34-годишният Зохран Кваме Мамдани беше избран за кмет на Ню Йорк, което предизвика международен интерес.

Кандидатът на демократите спечели изборите за кмет на Ню Йорк

Според дипломатът Веселин Вълчев, бивш генерален консул в Лос Анджелис, изборът на Мамдани трябва да се разглежда в две плоскости: влиянието на младото ляво крило на Демократическата партия и семейното възпитание, наследено от баща му, последовател на Крума.

„Зохран Мамдани не се появява от нищото – зад него стоят младото ляво крило на Демократическата партия и семейното му възпитание”, заяви Вълчев в студиото на „Денят на живо”.

Политическата програма на младия кмет

Мамдани е част от т. нар. прогресистко крило на Демократическата партия, което включва млади политици като Бърни Сандърс и Александра Оказио-Кортес. Сред основните му обещания са:

• Безплатен транспорт в града

• Безплатни детски ясли и предучилищно образование

• Замразяване на наемите в общинските жилища

• Подкрепа за имигрантите

Тези мерки са част от неговата визия за „Ню Йорк като град на имиграцията“ и за по-социално ориентирано управление.

Влиянието върху политическата сцена

Победата на Мамдани оказва влияние както върху демократите, така и върху републиканците. Според Вълчев, тя дава нов импулс на Демократическата партия след загубите в някои щати и може да бъде пример за други градове.

„Това е избор, който символизира възхода на младото прогресивно поколение и начина, по който новите идеи могат да променят политическата динамика в големите американски градове“, каза Вълчев.

По думите му републиканците, включително президентът Доналд Тръмп, се притесняват от потенциалния „ефект на Мамдани“ и вече обсъждат намаляване на федералното финансиране за Ню Йорк.