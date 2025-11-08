Във връзка със 130 години от откриването на рентгеновите лъчи си спомняме не само за постижението на Вилхелм Конрад Рьонтген, но и за други две незаобиколими постижения в науката. За тях ни припомня в предаването „Пулс” специалистът по образна диагностика д-р Иван Плачков. Той посочи нобеловото отличие на Готфрид Хаунсфийлд за първото томографско изображение на глава от 1979 г. и въвеждането на магнитния резонанс в диагностиката на човешкото тяло от Пол Лотербър, за което той печели награда през 2003 г.

Д-р Плачков подчерта, че мястото на образния диагностик е практически в целия лечебен процес – от началното поставяне на диагнозата до последващото лечение. Почти няма пациент, който да не се сблъсква с някое от образните изследвания.

Специалистът отбеляза, че в съвремието рентгеновото изследване е все по-безвредно, защото дозата йонизираща радиация е много малка. Няколко рентгенови снимки няма да навредят на пациента. Д-р Плачков каза, че има случаи описани в литературата на рак на щитовидната жлеза, но сега те не са релевантни заради употребата на специална яка, която предпазва щитовидната жлеза.

Той подчерта, че най-честата рентгенография си остава тази на гръдния кош, а при съмнение за онкологично заболяване се прави компютърна томография. ЯМР се прави за всички системи, но най-често е за изобразяване на централна и периферна нервна система.

Д-р Иван Плачков обясни, че сърце се изследва с компютърна томография като се синхронизира ритъмът на сърцето с машината. Често се оценяват коронарните артерии, за да се прецени нуждата от инвазивна диагностика.

