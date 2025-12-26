Володимир Зеленски даде положителна оценка на разговора, който е провел с американски пратеници за това как да се сложи край на войната между Русия и Украйна. Украинският президент заяви, че разговорът в четвъртък със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър е продължил близо час.

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Той е довел до „нови идеи по отношение на формати, срещи и време за това как да се доближим до истински мир“. Зеленски говори ден, след като предостави подробности за актуализирания мирен план от 20 точки, договорен от американските и украинските пратеници във Флорида. Кремъл заяви, че анализира предложенията, донесени от Съединените щати от руския пратеник.

Украинска делегация - на преговори в САЩ на 19 и 20 декември

„Някои документи вече са подготвени, виждам, че са почти завършени. A някои са напълно готови. Разбира се, все още има работа по чувствителни въпроси, но заедно с американския екип разбираме как да гарантираме това. Благодаря, Америка, и благодаря на всички, които продължават да оказват натиск върху Русия, за да разберат на 100%, че удължаването на войната ще има тежки последици за тях“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Редактор: Станимира Шикова