Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
-
Иран може да преговаря със САЩ в Истанбул още тази седмица
-
Аятолах Али Хаменей: Ако САЩ започнат война срещу Иран, тя ще бъде в целия регион
-
961 попадения: Кристиано Роналдо със 17-ти гол за сезона
-
Американски военен кораб разрушител акостира в израелско пристанище
-
Владимир Чуков: Талибаните предизвикват гнева на политическия ислям
-
Индия с грандиозен военен парад за 77-ия Ден на републиката (ВИДЕО+СНИМКИ)
Правителството разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори
Обилни снеговалежи отнеха живота на 30 души в Япония през последните две седмици, сред които и 91-годишна жена, намерена затрупана пред дома си. Правителството разположи военни, за да помогнат на жителите на най-засегнатата префектура Аомори, където в изолирани райони се натрупаха до 4,5 метра сняг.
Премиерката Санае Такаичи проведе днес извънредно заседание на правителството, като поиска от министрите да направят всичко възможно, за да защитят живота на хората.
At least 30 people have died across Japan following unusually heavy snowfall over the past two weeks, with authorities deploying troops to assist communities in hard-hit regions such as Aomori, where snow levels have reached up to 4.5 metres in remote areas. pic.twitter.com/I7fMGSQkbE— Bizna Kenya (@biznakenya) February 3, 2026
Масата от студен въздух доведе до силни снеговалежи през последните седмици по крайбрежието на Японско море, като в някои райони количеството сняг е над два пъти по-голямо от обичайното. От 20 януари насам в резултат на лошото време са загинали 30 души, по данни на Агенцията за борба с пожарите и бедствията.
שלג שובר שיאים ביפן: כוחות הצבא הוזעקו לסייע בעיר אומורי— גלוּבל Disaster - חדשות ואסונות טבע (@HotNews72122797) February 3, 2026
#יפן #שלג #מזג_אוויר #אומורי #חדשות_בעולם #Japan #Aomori #Snow #SDF #Weather
https://t.co/Hgs0HvjdUA pic.twitter.com/HaGABm7KuI
Сред тях е 91-годишна жена, чието тяло е било намерено под три метра сняг в дома ѝ в Аомори, съобщи представител на местната полиция. До тялото ѝ е била намерена лопата.
Death toll from heavy Japan snow hits 30 https://t.co/zWtjlS9Kx5— Inquirer (@inquirerdotnet) February 3, 2026
Губернаторът на Аомори Соичиро Мияшита заяви, че е поискал от армията да окаже помощ в случай на бедствие и да помогне на възрастните хора да разчистят снега пред домовете си. Снежни стени с височина, надхвърляща 180 см, покриват земята в столицата на префектурата, едноименния град Аомори, добави той, подчертавайки, че служителите, натоварени с разчистването, са претоварени.
Редактор: Цветина Петкова
With winter-type pressure patterns bringing heavy snowfall to various regions in Japan, around 30 deaths linked to the snow have occurred since late January.https://t.co/9LJqYGEEIE— The Japan News (@The_Japan_News) February 3, 2026
Последвайте ни