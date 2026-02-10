Гилейн Максуел - осъдената приятелка и съучастничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, отказа да отговаря на въпроси, по време на изслушване в Конгреса. Тя се позова на правата си по Петата поправка на Конституцията на САЩ, която ѝ дава правото да мълчи.

Разпитът на Максуел се проведе чрез видео разговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Обявление за смъртта на Джефри Епстийн е подготвено ден по-рано

Срещу нея тече ново разследване, в което законодателите се опитват да разкрият как Епстийн е успял да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета в продължение на години.

