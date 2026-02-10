Снимка: Стопкадър
-
Експерти: Липсата на комуникация от страна на институциите е задълбочила трагедията по случая „Петрохан“
-
Убийство или самоубийство при "Петрохан" и Околчица: В общността на НАКЗТ се коментирало, че смъртта е изход
-
След бруталното нападение с нож във Варна: Нападателят е задържан, няма данни за психично разтройство
-
Случаят "Петрохан": Очакват се резултати от аутопсията на телата, открити край Околчица
-
Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо
-
Тихомир Безлов: Тримата рейнджъри са се самоубили край "Петрохан"
Разпитът на Гилейн Максуел се проведе чрез видеоразговор с федералния затвор в Тексас
Гилейн Максуел - осъдената приятелка и съучастничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, отказа да отговаря на въпроси, по време на изслушване в Конгреса. Тя се позова на правата си по Петата поправка на Конституцията на САЩ, която ѝ дава правото да мълчи.
Разпитът на Максуел се проведе чрез видео разговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.
Обявление за смъртта на Джефри Епстийн е подготвено ден по-рано
Срещу нея тече ново разследване, в което законодателите се опитват да разкрият как Епстийн е успял да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета в продължение на години.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни