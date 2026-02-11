Снимка: АП
-
Тръмп бил наясно с престъпленията на Епстийн
-
След оказания натиск от САЩ: Недостигът на гориво парализира транспорта в Куба
-
Бед Бъни с грандиозно шоу на полувремето на „Супербоул“ (ВИДЕО)
-
Американската водеща Савана Гътри пусна обръщение към похитителите на майка ѝ
-
Куба представи план за защита на основни обществени услуги и разпределение на горивата
-
Шести ден търсят майката на известна телевизионна водеща в САЩ
Нанси Гътри изчезна преди 9 дни
В Съединените щати е задържан заподозрян в отвличането на Нанси Гътри. Това е станало в Аризона, където преди 9 дни беше съобщено за изчезването на майката на известната телевизионна водеща Савана Гътри.
Засега няма повече информация кой е задържаният, как е бил открит и дали е известно нещо за 84-годишната жена.
Шести ден търсят майката на известна телевизионна водеща в САЩ
Новината за откриването на заподозрян дойде часове след като ФБР разпространи видео с маскиран мъж. То е от охранителна камера в къщата на Нанси Гътри. Предполага се, че мъжът е участвал в похищението на жената.
В понеделник Савана Гътри каза, че цялото ѝ семейство вярва, че майка ѝ още е жива. Фамилията изрази готовност да плати откуп за връщането ѝ.
Американската водеща Савана Гътри пусна обръщение към похитителите на майка ѝРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни