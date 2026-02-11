В Съединените щати е задържан заподозрян в отвличането на Нанси Гътри. Това е станало в Аризона, където преди 9 дни беше съобщено за изчезването на майката на известната телевизионна водеща Савана Гътри.

Засега няма повече информация кой е задържаният, как е бил открит и дали е известно нещо за 84-годишната жена.

Новината за откриването на заподозрян дойде часове след като ФБР разпространи видео с маскиран мъж. То е от охранителна камера в къщата на Нанси Гътри. Предполага се, че мъжът е участвал в похищението на жената.

В понеделник Савана Гътри каза, че цялото ѝ семейство вярва, че майка ѝ още е жива. Фамилията изрази готовност да плати откуп за връщането ѝ.

