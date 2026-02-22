Филмът „Нина Роза”, който е с българско участие, спечели награда „Сребърна мечка” за най-добър сценарий на Международния кинофестивал в Берлин. Церемонията за връчването на отличията на форума се състоя в събота вечерта и беше излъчвана в канала на форума в YouTube.

Наградите обяви международното жури на „Берлинале", председателствано от германския режисьор Вим Вендерс.

Режисьорката и сценаристка на „Нина Роза” канадката Женвиев Дулуд дьо Сел получи статуетката. Лентата е копродукция на Канада, Италия, България и Белгия. България участва в „Нина Роза" чрез копродуцента Любомира Пиперова (Ginger Light). В главната роля е Галин Стоев, участват също Мишел Цончев, София и Екатерина Станина, Светлана Янчева и други.

„Нина Роза” проследява срещата между миналото и настоящето през историята на семейство, разделено между България и Канада. Специализираният сайт „Скрийн дейли” определи лентата като поетично размишление върху изкуството, изгнанието, родителството и наследството.

Наградата „Златна мечка" за най-добър филм на 76-ото издание на „Берлинале" спечели политическата драма Yellow Letters на германския режисьор Илкер Чатак. Филмът е копродукция на Германия, Франция и Турция. Лентата, заснета в Германия, разказва за съдбата на турски сценарист, работещ в театър, и неговата съпруга актриса, на които е забранено да работят поради политическите им убеждения. В главните роли са актьорите Йозгю Намал и Тансу Бичер.

Илкер Чатак, който е на 42 години, има номинация за награда „Оскар" за лентата си „Учителска стая" от 2023 г. За първи път от повече от 20 години филм на германски режисьор печели най-голямата награда на „Берлинале". През 2004 г. продукцията „Срещу стената" (Head-On) на Фатих Акън спечели „Златна мечка”.

