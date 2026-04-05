Проведоха специализирана полицейска операция срещу купения вот в област Монтана.

Обект на контрол са били 27 лица с криминални прояви и 26 обекта - частни адреси, заложни къщи, дружества за бързи кредити и търговски обекти, разполагащи с финансов ресурс за неправомерно влияние върху гласоподавателите. Засиленото полицейско присъствие е обхванало рискови населени места и райони около учебни заведения, детски градини и паркови зони.

В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства: 7 за купуване на гласове, 2 за държане на нароктични вещеста и едно за притежание на незаконно оръжие. Открито е незаконно съхранение на дърва за огрев.

С полицейска заповед до 24 часа са задържани трима жители на Монтана - двама по подозрение за купуване на гласове и един за извършване на 6 кражби.

50 евро за глас: Спецоперация срещу купения вот в Кърджали, Хасково, Благоевградско, Бургаско и Пазарджишко

При полицейска проверка в град Брусарци са иззети незаконно притежавана пушка и боеприпаси. От 4 търговски обекти в град Лом и село Расово, община Лом, са иззети 4 тефтера и 2 тетрадки, съдържащи списъци с имена на хора и посочени суми срещу тях. Поставена в един от тефтерите, е намерена сумата от 120 евро в банкноти с различен номинал. В същото помещение е намерено и иззето портмоне с поставена в него сумата от 1 905 евро в банкноти с различен номинал.

Редактор: Ивайла Маринова