Сега е време шествието, което организираме вече 5 години подред, да намери своето политическо отражение, за да можем да защитаваме тезите и визията, която имаме. Време е вече да я защитим и в Народното събрание. Това заяви кандидатът за народен представител от „Прогресивна България” Давид Александров в предаването „На фокус”.

Александров е в основата на „Шествие за семейството”, което се провежда ежегодно като контрапоход на „София прайд”. По думите му това събитие не е просто протест срещу ЛГБТ проявите, а сигнал към държавата, че семейството не получава достатъчно внимание. „В момента неглижираме демографската криза, която е основен проблем в България”, отбеляза той.

Кандидатът подчерта, че включването му в листите на Румен Радев като съпредседател на сдружение „Род” показва уважение към идеите и програмата на организацията. „От 7 години не се намери политически проект, който да каже: „Елате при нас”, допълни Александров. И допълни: „Аз смятам, че не трябва да говорим само за Румен Радев. Той е човекът, който ни събра. Смятам, че хората, които са влезли в листите, защитаваме определени ценности и общо правим партията, такава, каквато ще бъде”.

По отношение на хората с различна сексуална ориентация Александров подчерта, че не застава срещу личния избор. „Не съм срещу личния избор на всеки един. Нашият закон не ограничава някой да се самоопредели така, както желае. Ние сме против, когато нещо започва да се налага и да се вкарва в нашето законодателство с някакви вратички, промени”, заяви той.

„Ние сме срещу това, когато тези хора се възползват от постове и прокарват определени идеологии, които вредят на цялото ни общество – на децата ни и тяхното бъдеще. Част от тези идеи са ранното сексуално образование, когато от малки им се казва, че няма нищо лошо в това да погледнат на противоположния пол и да бъдат заедно с него”, допълни кандидатът за народен представител.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова