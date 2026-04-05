Протестите от есента на миналата година бяха по-особени, заради огромния брой млади хора, които излязоха на улицата. Днес ви срещаме с трима представители на поколението Gen Z, които искат да променят политиката, но този път отвътре. Те са на по двадесет и няколко години и са кандидати за депутати. В „Историите на Мария Йотова“ ще видите Иван Панайотов от БСП-Обединена левица, Стефан Ватралев от "Възраждане" и Анна Бодакова от "ПП-ДБ".

„Политиката не е само в Народното събрание. Тя е навсякъде в живота ни. Трябва да я изповядваме и в нашата общност, да бъдем добри хора и да правим средата около нас добра”, заяви Панайотов, който е ветеринарен лекар.

„Около мен виждам една държава, която се разпада. Тя не е никакъв фактор на международната сцена. Аз съм възпитаван в патриотизъм от малък. Аз искам да работя за една силна и независима България”, твърди студентът по политология Стефан Ватралев.

„Присъствах на протестите срещу избора на Пеевски за шеф на ДАНС през 2013 г. Бях на 10 години. И макар да бях активна част от протестите през зимата на 2025 г., истинската ми мотивация да вляза в политиката е да превърна исканията на протеста в правила”, каза Анна Бодакова, която от 3 години и половина работи в парламента.

„Ще започна с проблемите на младите – защо те бягат от България, кризата с имотите, както и демографската криза. Като лична кауза приемам проблемите, свързани с ветеринарната медицина и животните в България. Виждам проблемите от първо лице като лекар”, каза Иван Панайотов за своята мисия.

„За мен огромен проблем е финансовата ни зависимост. Нашата национална валута не трябваше да бъде заменяна с еврото. За мен това е най-големият проблем. Те могат да ни принуждават финансово. Ще се боря за връщането на валутния борд”, заяви Ватралев.

„Ще се боря за много по-добри условия за младите работещи семейства. Социална политика, която да инвестира в хората, вместо да раздава пари на калпак. Както и за една дигитализирана държава, а не ходене по гишета. Ролята на държавата е да инвестира и тя би могла да го прави много по-ефективно”, отбеляза Бодакова.

