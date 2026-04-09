Израел извърши серия от въздушни удари в Ливан, при които бяха убити и ранени стотици, съобщава "Би Би Си". Официални лица твърдят, че войната срещу ливанската въоръжена групировка "Хизбула" продължава въпреки прекратяването на огъня в Иран.

Израел определи това като най-голямата вълна от въздушни удари в този конфликт, като за 10 минути бяха ударени над 100 от командните центрове и военни обекти на "Хизбула". Южните предградия на Бейрут, Южен Ливан и източната долина Бекаа бяха обект на нападения.

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че най-малко 182 души са били убити, като броят им вероятно ще нарасне, а 890 са ранени. Часове по-късно екипи на спешна помощ все още издирваха оцелели под разрушените при израелските удари сгради в Бейрут.

Часове след спирането на огъня между САЩ и Иран: Експлозии в Бахрейн, Кувейт, Бейрут и въздушни атаки в ОАЕ

Атаките се случиха, след като кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху отрече твърдението на Пакистан, който посредничи за споразумението между САЩ и Иран, че прекратяването на огъня обхваща конфликта в Ливан. Във Вашингтон, прессекретарят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Каролайн Ливит, също заяви, че Ливан не е част от сделката.

"Хизбула", която не е поела отговорност за нито едно нападение от обявяването на сделката, заяви, че групировката има право да отговори и предупреди разселените семейства да изчакат официално обявяване на прекратяване на огъня, преди да се опитат да се върнат по домовете си.

Ливанското президентство заяви, че ще продължи „усилията си за включване на Ливан в регионалния мир“.

Последната ескалация в десетилетния конфликт между "Хизбула" и Израел избухна, когато групировката изстреля ракети по Израел в отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.

Иран заплаши с ответни действия, ако Израел не спре ударите в Ливан

Ливанското здравно министерство съобщава, че досега в резултат на войната са убити над 1700 души, включително най-малко 130 деца. Не се уточнява дали става дума за бойци и цивилни сред жертвите. Израел твърди, че е убил около 1100 бойци на "Хизбула". Над 1,2 милиона души са били разселени. Села, намиращи се близо до границата, са разрушени, тъй като нахлуващите израелски войски се стремят да създадат това, което израелските власти наричат ​​буферна зона за сигурност, за да унищожат инфраструктурата на "Хизбула" и да изтласкат бойците ѝ. Това породи опасения, че някои райони може да бъдат окупирани дори след края на войната и че много жители може никога да не успеят да се върнат.

Израелски представители заявиха намерението си да продължат кампанията си в Ливан, дори ако има споразумение с Иран. Но през последните дни военни източници, цитирани от израелски медии, предположиха, че армията няма намерение да напредва с инвазията си, като признаха, че няма да могат да разоръжат "Хизбула" със сила.

Наблюдатели изразиха изненада от военните възможности на "Хизбула" в този конфликт, тъй като се смяташе, че групировката е била силно отслабена в последната си война. В Ливан обаче "Хизбула" е изправена пред силни критики, тъй като мнозина я обвиняват, че е въвлякла страната в нежелана война и че защитава интересите на своя ирански покровител. Но групировката все още се радва на значителна подкрепа сред ливанските шиити.

Кризата с разселването, предизвикана от войната, оказва допълнителен натиск върху страната. Училищата, превърнати в приюти, са пълни, а много от тях спят в импровизирани палатки на обществени места и дори в коли. Пристигането на семейства в други общности доведе до нарастване на напрежението.

След споразумението за прекратяване на огъня през 2024 г., ливанското правителство обяви план за разоръжаване на "Хизбула", създадена през 80-те години на миналия век в отговор на израелската окупация на Ливан по време на 15-годишната гражданска война в Ливан. Но досега групировката отказва да обсъжда темата за оръжията. Президентът Джоузеф Аун, бивш началник на армията, изключи използването на сила, предупреждавайки, че това може да изостри разделенията и да доведе до насилие. В реакция на последната ескалация, неговото правителство направи историческа заявка, че е отворено за директни преговори с Израел, при положение, че страните нямат дипломатически отношения. Но Израел досега игнорира предложението.

