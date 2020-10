Bulgaria’s Prosecutor General Ivan Geshev announced on his official Twitter account that he had self-isolated himself, because a member of his family tested positive for COVID-19.

Заради положителен тест за коронавирус на член на семейството ми, сам се поставих под карантина в очакване на указания от здравните власти. С личен пример и спазвайки правилата, всеки помага на лекарите в борбата им с пандемията. Пожелавам здраве на всички! — Ivan Geshev (@IvanGeshevPG) October 26, 2020

Geshev placed himself under quarantine and is waiting for instructions from Bulgaria’s health authorities.

Нека всички покажем, че съединението прави силата на дела, не само на думи. Да помогнем на лекарите и медицинските работници, борещи се за живота на много българи, като проявим отговорност! — Ivan Geshev (@IvanGeshevPG) October 26, 2020

"We are helping the Bulgarian doctors in their fight against COVID-19 pandemic with personal example", Ivan Geshev wrote on the social network and wished everyone sound health.