В Италия задържаха 110 килограма чист кокаин. Наркотикът е бил открит от финансовата полиция при проверка на кораб пристигнал от Южна Америка в пристанището на Катания.

Корабът е превозвал тропически плодове от Еквадор.

При проверка на финансовата полиция съвместно с митническите власти и кучета за откриване на наркотици, в контейнер е било установено наличието на над 110 килограма кокаин.

It was probably a cocaine route test from #Ecuador to #Catania #Italy.https://t.co/YRJ8YluvU3