Четирима души, сред които две деца, са загинали след нападение с нож във Фар Рокауей, Куинс в неделя, съобщиха от полицията. Двама полицаи са били ранени, след като са се отзовали на сигнала. Заподозреният е мъртъв.

Убити са били 11-годишно момиче, 12-годишно момче, 44-годишна жена и мъж на около 30 г., като се предполага, че всички те са членове на семейство, добавиха от полицията.

Малко след 5 ч. сутринта полицията е получила обаждане на телефон 911 от млада жена, която казала, че братовчед ѝ убива членове на семейството. Това заяви началникът на нюйоркската полиция Джефри Мадри на пресконференция в неделя.

