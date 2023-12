Джон Уърдман описва пътуването си до Джорджия, спецификите на виното и как е започнал да се занимава с винопроизводство, за да се превърне в един от най-успешните винопроизводители в страната.

Документалният филм, озаглавен “Journeying into the womb of wine”, продуциран от Юна Лий, проследява неговата историята. Премиерата на филма се състоя през 2021 г., предаде Voice of America (VOA).

Как да разпознаете доброто вино? (ВИДЕО)

Грузинските "qvevri" сe намират изцяло под земята. Това са глинени съдове, използвани за ферментация, съхранение и отлежаване на традиционно грузинско вино. Наподобяващи големи яйцевидни амфори без дръжки, те са или заровени под земята, или поставени върху пода. Обемът им варира от 20 литра до около 10 000.

Има много теории за това, какво е натурално вино. Правенето на вино в Грузия датира още от древността. Методите са на повече от 8000 години, предава VOA.

Японският самурай, който основава винената индустрия в САЩ: Невероятната история на Канайе Нагасава (СНИМКИ)

Джон Уърдман е художник по професия. Той учи във Вирджиня, след което продължава образованието си в Колежа по изкуствата към Мерилендския институт, катедрата по живопис. След това завършва магистърска степен в Москва. “Дойдох в Грузия за първи път през 1995 г., търсейки традиционни песни, но по-късно разбрах, че искам да се занимавам с винопроизводство”, разказва той. “В Грузия най-популярният сорт вино е "кехлибареното", казва Уърдман пред Voice of America (VOA).

Най-добрите винарски региони в Европа (ГАЛЕРИЯ)

Винопроизводителят споделя, че е стартирал проект през 2006 г., наречен “Phoenix’s Tears”. "По това време имаше само няколко производители на натурални вина, които бутилираха и етикетираха виното си и го предлагаха на местния пазар и в чужбина", продължава разказа си той. Джон казва, че индустрията се е разрастнала за около 15 години и днес има около сто винопроизводители в Грузия.