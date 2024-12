Актрисата Кери Уошингтън, позната от филма на Тарантино „Джанго без окови“ и от сериала „Скандал“, получи звезда на холивудската Алея на славата, съобщава ЮПИ.

„Чувствам се като най-щастливото момиче на света, дълбоко благодарна за тази огромна чест. Благодаря на всеки актьор, сценарист, продуцент, режисьор, кастинг директор, агент, мениджър, член на екипа и най-вече на всеки един зрител и фен!“, написа 47-годишната Уошингтън към снимките от събитието, които публикува в Инстаграм.

„Благодаря ви! Когато посетите Холивуд, елате до Алеята на славата. Имайте предвид, че това не е моята, а нашата звезда, защото вие помогнахте за сбъдването на тази мечта“, добавя актрисата.

Медийният магнат Тайлър Пери и телевизионната сценаристка и продуцентка Шонда Раймс бяха сред гостите на събитието, на което на Уошингтън бе връчена звезда № 2796 пред хотел W Hollywood. Съпругът на Уошингтън и родителите ѝ също бяха там, за да я подкрепят.

„Търговската камара на Холивуд има честта да приветства актрисата Кери Уошингтън. Нейният изключителен талант и отдаденост я превърнаха не само в обичана актриса, но и във вдъхновение за мнозина“, каза в речта си Ана Мартинес, продуцент на церемониите на Алеята на славата. Кери Уошингтън скоро ще може да бъде видяна във филмите на „Нетфликс“ The Six Triple Eight и Knives Out: Wake Up Dead Man.

Редактор: Станимира Шикова