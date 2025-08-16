Стотици пожари, десетки пострадали и една жена в реанимация заради слънце – така изглежда лятото през очите на лекарите от Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в болница „Пирогов“.

„Имаме пациенти, пострадали от пожарите, включително доброволци. Единият от тях все още е при нас, а другият вече е изписан и продължава лечението си амбулаторно“, съобщи началникът на клиниката проф. д-р Мая Аргирова.

По думите ѝ, броят на тежко пострадалите от горски и жилищни пожари засега е нисък, благодарение на по-добра превенция и адекватна реакция на пожарникари и доброволци. Но за съжаление, не така стоят нещата с битовите инциденти – особено тези, причинени от газови бутилки.

Само за 10 дни в края на юли в клиниката са постъпили 17 пациенти с обширни и дълбоки изгаряния, вследствие на инциденти с газови бутилки – петима от тях са деца.

„Винаги предупреждаваме, но хората не вярват, че може да се случи на тях. Тези инциденти водят до дълготрайно, болезнено и скъпо лечение, което натоварва и семейството, и здравната система“, подчерта Аргирова.

Причините често са комбинирани – технически неизправности, неправилно пълнене или съхранение на бутилките и незнание как да се борави с газ в горещо време.

Проф. Аргирова разкри и за нетипичен, но тежък случай – жена, приета в клиниката с мащабни слънчеви изгаряния, след като е събирала тен на плажа в чужбина. Жената е в реанимация и ѝ предстоят три операции.

„Това е прецедент за момента, но не знаем какво ще стане в бъдеще. Слънцето е агресивно. Особено опасно е за хора над 65 години, защото кожата им е по-тънка и чувствителна“, обясни експертът.

Жената не е потърсила медицинска помощ навреме, което е довело до усложнения.

Сезонът на варенето на зимнина също носи своите опасности. Изгаряния с вряща вода, падане в казани с лютеница или конфитюр– все още са чести причини за тежки детски травми.

„Обичаите не трябва да застрашават живота на децата. Имаме няколко случая с големи изгаряния, които ще оставят следи за цял живот“, предупреди проф. Аргирова.

„Първата помощ е от решаващо значение“, подчерта лекарят. За целта е създадено специално мобилно приложение „Какво да правим при изгаряне“, където всеки може да получи точна и професионална информация за реакция при инцидент.

„Никакви белтъци, пасти за зъби или масла. Охлаждайте мястото с вода и потърсете медицинска помощ“, обясни Аргирова.

Лятото може да носи радост, но и сериозни рискове – както от огън, така и от слънце. Проф. Аргирова призова всички да бъдат по-информирани и по-внимателни, за да не се окажат в болничната стая вместо на плажа.

„Трябва да се пазим и да слушаме съветите на специалисти. Грешките в тези ситуации струват скъпо – понякога живота“, завърши тя.

Повече гледайте във видеото.