Говори д-р Велко Минчев
Каква е връзката между вирусите и рака и какъв е пътят на пациентите с онкологични заболявания у нас говори д-р Велко Минчев, началник на „Клиника по медицинска онкология” в „Софиямед” в предаването „Пулс” по NOVA NEWS.
Той посочи, че вирусите участват в редица онкологични заболявания, като има голям брой т.нар. онковируси. Сред тях са HVP, херпесния вирус 8, вирусът на Епщайн – Бар, вирусът на Хепатит Б и хепатит С.
Превенцията при туморните заболявания (ВИДЕО)
Лекарят обясни още какъв е пътя на пациент, диагностициран с тумор. Той обясни, че в големите градове има големи болници, които могат да поставят диагноза и да лекуват, но в малките това липсва.
