Масирани руски удари бяха нанесени срещу цели из цяла Украйна през изминалата нощ. Близо 20 души са загинали, а около 70 са ранени при атаки по Западна Украйна. Щети са нанесени на жилищни сгради, промишлени инсталации и складове. Най-тежко пострадал от ударите е град Тернопол, където при ударите са засегнати многоетажни жилищни сгради. Русия е изстреляла през изминалана нощ 47 ракети и над 470 дрона срещу Украйна, съобщи президентът Володимир Зеленски.



Три района на втория по големина град в Украйна, Харков, също бяха засегнати от руска атака с дронове, при която бяха ранени над 30 души, включително деца. В редица региони на страната има прекъсвания на електрозахранването.

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски пристигна в ранните часове на днешния ден на работно посещение в Турция. Предвидена е среща с президента Реджеп Ердоган, като основна тема ще бъде войната в Украйна и опитите да бъде прекратена.

