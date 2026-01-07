Снимка: iStock
Затрудненията с пътуванията продължават във Франция и Нидерландия
Продължава усложнената зимна обстановка в голяма част от Европа. Очаква се отмяна на още полети, закъснения на влаковете и блокирани от снега пътища.
Заради нова снежна буря властите в Нидерландия призоваха хората, ако е възможно да останат у дома в днешния ден.
Стотици полети в Нидерландия - отменени заради силни снеговалежи
Отменени са 600 полета от и за летище „Схипхол“, един от основните транспортни центрове в Европа. Авиокомпаниите във Франция са получили нареждане да отменят днес поне 40% от полетите на основното парижко летище „Шарл де Гол“ и четвърт от полетите на „Орли“.Редактор: Цветина Петкова
