След протестите от този уикенд близки и приятели на 44-годишния Любомир, загинал при пътен инцидент край Враца, продължават да показват гнева и болката си. Те настояват държавата да предприеме действия срещу войната по пътищата.

Тежка катастрофа край Враца взе жертва

Миналия вторник автомобилът на Любомир беше ударен от кола, управлявана от турски гражданин. Той е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от прокуратурата във Враца.

Дотук разследването сочи, че турският гражданин е изпреварвал пет тежкотоварни автомобила в отсечка с двойна непрекъсната линия между селата Краводер и Сумер.

Съпругата на загиналия - Бети Тодорова, твърди, че не е имало шанс катастрофата да бъде избегната. Близките на загиналия обещават, че ще продължат да търсят справедливост и отговорност за случилото се. Те се притесняват турският шофьор да не напусне пределите на страната.