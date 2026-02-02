-
Джип се вряза в ресторант в Пловдив, жена пострада (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Паднала скална маса затруднява движението в Кресненското дефиле (ВИДЕО)
-
След смъртта на бившия кмет на Червен бряг и Сияна: Граждани излизат на протест в Телиш
-
Община Ардино обяви частично бедствено положение след поройни дъждове
-
Спасиха дете, предозирало за забавление с лекарство за епилепсия
-
Няма оцелели при самолетната катастрофа в Колумбия (СНИМКИ+ВИДЕО)
Близки и приятели на загиналия настояват за действия срещу пътния травматизъм
След протестите от този уикенд близки и приятели на 44-годишния Любомир, загинал при пътен инцидент край Враца, продължават да показват гнева и болката си. Те настояват държавата да предприеме действия срещу войната по пътищата.
Тежка катастрофа край Враца взе жертва
Миналия вторник автомобилът на Любомир беше ударен от кола, управлявана от турски гражданин. Той е настанен в болница и му е наложена забрана да напуска страната, съобщиха от прокуратурата във Враца.
Дотук разследването сочи, че турският гражданин е изпреварвал пет тежкотоварни автомобила в отсечка с двойна непрекъсната линия между селата Краводер и Сумер.
Съпругата на загиналия - Бети Тодорова, твърди, че не е имало шанс катастрофата да бъде избегната. Близките на загиналия обещават, че ще продължат да търсят справедливост и отговорност за случилото се. Те се притесняват турският шофьор да не напусне пределите на страната.
Последвайте ни