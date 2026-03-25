Иран заяви, че ще допуска преминаването на „невраждебни“ кораби през Ормузкия проток, при условие че спазват изискванията за сигурност и координират действията си с местните власти. Изявлението, разпространено чрез Международната морска организация, подчертава, че съдове, които не участват или не подпомагат действия срещу Иран, ще могат да преминават безопасно.

На този фон САЩ са представили на Иран план от 15 точки с цел деескалация на напрежението. Според информации на „Ню Йорк Таймс“ и израелски медии, предложенията са предадени чрез посредничеството на Пакистан, като включват и възможност за едномесечно примирие, за да бъдат разгледани условията.

От американска страна в преговорите участват държавният секретар Марко Рубио и вицепрезиентът Джей Ди Ванс. Основният акцент в плана е върху ядрената програма на Техеран. Сред първите пет точки Вашингтон настоява Иран да се откаже окончателно от разработването на ядрено оръжие, да предаде цялото си обогатено ядрено гориво в договорен срок и да демонтира ключови ядрени съоръжения.

Останалите мерки предвиждат Техеран да прекрати подкрепата си за въоръжени групировки като „Хизбула“ и „Хамас“, както и да ограничи ракетната си програма - както по отношение на броя, така и на обсега на ракетите.

Сред ключовите условия е и гаранция, че Ормузкият проток – стратегически маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на изкопаеми горива – ще остане отворен за международното корабоплаване.

Иранската армия се закани да се бори „до последния дъх“ срещу САЩ и Израел, след като отхвърли твърденията на Доналд Тръмп, че Америка е водила „продуктивни“ мирни преговори с Техеран. Говорител на върховното военно командване заяви, че въоръжените сили няма да спрат „докато не постигнат пълна победа“.

Иранските власти обаче признаха, че САЩ са били в контакт чрез посредници, докато нарастваше натискът за разрешаване на конфликта след седмици на нестабилност в Близкия изток. „Получихме точки от САЩ чрез посредници и те се разглеждат“, каза високопоставен военен служител пред CBS.

В замяна на изпълнението на тези 15 точки, САЩ предлагат облекчаване на международните санкции срещу Иран и подкрепа за развитието на гражданската му ядрена програма.

Междувременно цените на петрола отбелязаха значителен спад на азиатските пазари след коментарите на американския президент Доналд Тръмп, че преговорите за прекратяване на конфликта с Иран се водят „в момента“. Цената на суровия петрол тип Брент спадна с 6,5% до 97 долара и 65 за барел.

