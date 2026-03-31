Кампанията на „БСП – Обединена левица“ преминава в открит диалог с избирателите и е насочена към бъдещето на левицата и развитието на страната. Това заяви водачът на листата на коалицията в Пазарджик Петя Цанкова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите ѝ коалицията води „честен и откровен разговор“ със своите симпатизанти и с хората с лява ориентация, като акцентът е поставен върху визията за България и ролята на левите политики.

Цанкова подчерта, че на последния си конгрес БСП е показала, че е „най-демократичната партия“, тъй като дава възможност на редовите си членове да определят посоката на развитие. Тя призна, че участието на левицата в управлението през последната година е довело до разочарование сред част от избирателите. „Ще поемем отговорност за това. В сложното коалиционно управление ни липсваше повече характер и по-категорично отстояване на позиции“, заяви Цанкова.

Според нея обаче БСП се отличава с това, че има смелостта да признава грешките си и да продължава напред.

В контекста на бъдещи коалиционни разговори тя беше категорична, че левицата няма да преговаря с партии, които подценяват социалната политика. „Естествен партньор за нас е всяка формация, която работи за промяна в управлението и за по-добри условия на живот за българските граждани“, допълни тя.

Цанкова коментира и възможността за диалог с коалицията „Прогресивна България“, като посочи, че БСП-ОЛ е готова за разговори, ако бъде подадена ръка, но според нея проектът на Радев има по-скоро десни политически уклони.

Тя отправи критики и към визитата на служебния премиер Андрей Гюров, както и към подписано споразумение с украинския президент Володимир Зеленски , определяйки ги като действия с „политически пиар характер“ и злоупотреба със служебната власт.

