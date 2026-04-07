Проф. Кантарджиев: Ваксинацията е ключът срещу разпространението на морбили
Лекарят посочи, че санкциите за неприложена задължителна имунизация са символични
Личните лекари вече подават информация към регионалните здравните инспекции за родителите, които все още не са поставили задължителните ваксини на децата си. Общият брой на случаите на морбили в страната вече е 80. По темата за ваксинационното покритие говори общопрактикуващият лекар д-р Георги Миндов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той коментира, че има санкции в случаи, че не се поставят задължителните имунизации, те обаче са символични и се изразяват в глоба между 25 и 100 евро. Няма други рестрикции като спиране от училище и детска градина, спиране на детски надбавки и т.н. Лекарят подчерта, че родителите трябва да имат морална отговорност към здравето на децата си, защото има сериозни рискове.
Между 3 и 18% от децата у нас са без задължителни ваксини
Той каза още, че лекарите нямат задължението да издирват родителите, за да поставят ваксина на децата, ангажиментът им е да осигурят ваксината и да уведомят семейството, че трябва да бъде поставена.
