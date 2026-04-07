Личните лекари вече подават информация към регионалните здравните инспекции за родителите, които все още не са поставили задължителните ваксини на децата си. Общият брой на случаите на морбили в страната вече е 80. По темата за ваксинационното покритие говори общопрактикуващият лекар д-р Георги Миндов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той коментира, че има санкции в случаи, че не се поставят задължителните имунизации, те обаче са символични и се изразяват в глоба между 25 и 100 евро. Няма други рестрикции като спиране от училище и детска градина, спиране на детски надбавки и т.н. Лекарят подчерта, че родителите трябва да имат морална отговорност към здравето на децата си, защото има сериозни рискове.

Между 3 и 18% от децата у нас са без задължителни ваксини

Той каза още, че лекарите нямат задължението да издирват родителите, за да поставят ваксина на децата, ангажиментът им е да осигурят ваксината и да уведомят семейството, че трябва да бъде поставена.

