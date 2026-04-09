Ливанският министър-председател Наваф Салам обяви 9 април за национален ден на траур, след като масирани израелски удари разтърсиха Ливан и отнеха живота на най-малко 182 души. По данни на ливанското министерство на здравеопазването още 890 души са ранени, като броят на жертвите вероятно ще нарасне.

Кабинетът на премиера съобщи, че денят ще бъде посветен на „мъчениците и ранените от израелските атаки, насочени срещу стотици невинни и беззащитни цивилни“. Властите разпоредиха държавните институции да останат затворени, а националните знамена да бъдат спуснати наполовина.

Салам заяви, че е започнал интензивни дипломатически контакти, за да мобилизира международна подкрепа за спиране на, по думите му, „израелската машина за убиване“.

Малко по-късно подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ обяви, че е изстреляла ракети към Израел в отговор на „нарушението“ на примирието между САЩ и Иран.

Това се случи ден след като ливанската групировка заяви, че има „право“ да отговори на смъртоносната вълна от израелски удари в цял Ливан.

„В отговор на нарушаването на споразумението за примирие от страна на врага“, „Хизбула“ нанесе „ракетни удари“ срещу израелския кибуц Манара, намиращ се близо до границата с Ливан, рано днес, 9 април, се посочва в изявление на „Хизбула“.

Междувременно върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк определи мащаба на ударите като „ужасяващ“ и призова международната общност спешно да се намеси.

„Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е просто ужасяващ. Такова клане, само няколко часа след сключването на примирие с Иран, е невъобразимо“, заяви Тюрк. Според него новата ескалация поставя под огромен натиск крехкия мир, от който цивилното население отчаяно се нуждае.

Екипи на ООН, изпратени на място в Бейрут, съобщават за сцени на пълно опустошение, с разрушени сгради и тела под развалините. Болниците в страната са претоварени от стотиците ранени.

По данни на ливанските власти от началото на войната между Израел и Хизбула на 2 март в страната са загинали общо 1739 души, а 5873 са били ранени.

Ударите на 8 април дойдоха само часове след като САЩ и Иран обявиха двуседмично примирие. Израел обаче подчерта, че не счита Ливан за част от това споразумение и че операциите срещу „Хизбула“ ще продължат. В резултат столицата Бейрут беше подложена на най-интензивния обстрел от началото на конфликта.

Еманюел Макрон съобщи, че е разговарял както с американския президент Доналд Тръмп, така и с иранския президент Масуд Пезешкиан, като е настоял Ливан също да бъде включен в примирието.

„Изразих надеждата си, че примирието ще бъде напълно спазено от всички страни във всички зони на конфронтация, включително в Ливан“, написа Макрон. Той подчерта, че това е необходимо условие, за да може споразумението да бъде надеждно и трайно.

Иран заплаши с ответни действия, ако Израел не спре ударите в Ливан

Френският президент, който е първият западен лидер, разговарял с Пезешкиан след обявяването на примирието, заяви още, че договореността трябва да отвори пътя към по-широки преговори за сигурността в региона. По думите му бъдещо споразумение трябва да обхване не само ядрената и ракетната програма на Иран, но и ролята на Техеран в региона и действията му в Ормузкия проток.

От своя страна Турция също остро осъди продължаващите израелски удари. В изявление на турското външно министерство се казва, че атаките задълбочават хуманитарната криза в Ливан и водят до нови жертви сред цивилното население.

Анкара призова международната общност незабавно да предприеме действия, за да бъде прекратена израелската военна операция в Ливан и да бъдат защитени цивилните.

Редактор: Цветина Петкова