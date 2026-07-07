Халфът на Англия Джордан Хендерсън отпадна от сметките на "Трите лъва" до края на Мондиал 2026.

Ветеранът счупи китката си по нелеп начин. Той отпразнува бурно класирането на англичаните за четвъртфиналите след драматичното 3:2 над Мексико, като при прескачане на рекламните пана, падна лошо на ръката си. Моментално Дан Бърн отиде при него и повика медицинска помощ, а самият Хендерсън бе изнесен на носилка и с кислородна маска.

Вероятно бившият футболист на Ливърпул, настоящ на Брентфорд, ще има нужда от операция.

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36-годишният Хендерсън има едва шест изиграни минути на Мондиала, появявайки се като резерва в края при победата над Панама с 2:0 в груповата фаза. Сега обаче той няма да е на линия нито за 1/4-финала с Норвегия, нито за следващи евентуални сблъсъци на Англия в Северна Америка.

Редактор: Ивета Костадинова