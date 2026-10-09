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Инцидентът затвори за часове пътната артерия
Тежък инцидент тази вечер затвори Кресненското дефиле. Пострадали са петима души. По първоначална информация една жена е в тежко състояние и ще бъде превозена с въздушна линейка в София.
Временно беше ограничено движението по пътя между Симитли и Кресна. Около 19:30 ч. то беше възстановено, информира Агенция "Пътна инфраструктура".Редактор: Калина Петкова
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