Тежък инцидент тази вечер затвори Кресненското дефиле. Пострадали са петима души. По първоначална информация една жена е в тежко състояние и ще бъде превозена с въздушна линейка в София.

Временно беше ограничено движението по пътя между Симитли и Кресна. Около 19:30 ч. то беше възстановено, информира Агенция "Пътна инфраструктура".

Редактор: Калина Петкова