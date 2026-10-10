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Президентът на САЩ нарече вчерашното решение „позорно и унизително“
Доналд Тръмп отправи гневни критики към Норвегия за това, че отново не получи Нобеловата награда за мир. Президентът на Съединените щати нарече вчерашното решение „позорно и унизително“.
Наградата беше присъдена на бившата съдийка от Международния наказателен съд Нави Пилай. Часове след обявяването ѝ Тръмп заяви на митинг, че „никога не е чувал за тази мистериозна личност“.
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Тръмп от години открито заявява желанието си да получи престижната награда. Подобни критики към Норвегия отправи и през 2025 година, когато беше отличена венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо. Миналата година норвежкият министър-председател обясни на Тръмп, че решението не се взима от държавата Норвегия, а от независим комитет.
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„Съединените американски щати, представлявани от мен като ваш президент, трябваше да получат Нобеловата награда за мир, но не я получиха. И това е неизличимо петно върху Норвегия, както и върху хората, взели това позорно и унизително решение. Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и в действителност – врагове на цивилизацията“, заяви Тръмп.Редактор: Цвета Лазаркова
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