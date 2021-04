Първата статуетка за вечерта отиде при Емералд Фенел. Британката спечели "Оскар" за най-добър оригинален сценарий за филма "Момиче с потенциал", който има общо 5 номинации.

Филмът проследява как Каси замисля отмъщение на хората, отговорни за изнасилването на най-добрата й приятелка, и за тези, които са я разочаровали след това.

"Всичко, коeто мога да кажа е, че се опитвам много силно да не плача, което е ужасно трудно като англичанка, тъй като англичаните винаги плачат. Този филм беше направен от най-невероятните хора на света за 23 дни и те вложиха в него напълно своята гениалност, хумор и любов. Трябва да благодаря на толкова хора и се чувствам притеснена, че съм тук сама", каза тя.

Наградата за „Адаптиран сценарий” отиде при Кристофър Хемптън и Флориан Зелър за сценария на „Бащата”.

Томас Винтерберг заслужи наградата за "Най-добър чуждоезичен филм" за "Още по едно". Винтерберг изнесе кратко и емоционално слово. Той посвети наградата на дъщеря си Ида, загинала при автомобилна катастрофа четири дни след началото на снимките.

"Това е повече от всичко, което бих могъл да си представя", заяви Винтерберг от сцената на гара "Юниън стейшън" в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

#Oscars Moment: Another Round wins for Best International Feature Film. pic.twitter.com/y657YZEGZR — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

"Инцидент на магистралата отне живота на дъщеря ми", каза той през сълзи. "В крайна сметка направихме този филм за нея, като неин паметник", добави датчанинът.

По-голяма част от продукцията, в която се проследява живота на група учители, които се договарят всеки ден да пият по малко алкохол с надеждата да подобрят живота си, е заснета в бившето училище на Ида, в класната й стая.

Призът на американската филмова академия за най-добър актьор в поддържаща роля отива при Даниел Калуя за "Юда и черният месия". Там Калуя се превъплъщава в образа на Фред Хамптън - лидера на "Черните пантери" в Чикаго, а колегата му Лакийт Станфийлд играе внедрен в организацията информатор на ФБР.

Две статуетки получи екипът на „Ма Рейни: Майката на блуса”. Първата бе за „Най-добри костюми”, а втората за "Най-добър грим и прически".

Клоуи Джао получи наградата за "Най-добър режисьор". Родената в Китай Джао стана първата азиатка и втората в историята жена, спечелила "Оскар" за най-добра режисура, предаде Ройтерс.

Това е първи "Оскар" за 39-годишната Джао, която печели приза за лентата си "Земя на номади". В него се разказва за финансово затруднени хора, живеещи във ванове, които пътуват из Америка и се захващат с различни работи в опит да свържат двата края.

"Винаги съм намирала доброта в хората, които срещам навсякъде по света. Така че тази награда е за всички, които имат вярата и смелостта да запазят добротата в себе си и да я съхранят един в друг, независимо колко трудно е това. Тя е за вас, вие ме вдъхновявате да продължа. Благодаря ви!", каза тя.

В категорията за най-добър режисьор за пръв път бяха номинирани две жени. Другата претендентка бе Емералд Фенъл за "Момиче с потенциал".

Лентата „Без звуци в живота” спечели наградата за „Най-добър звук”.

„Двама далечни непознати” се пребори за наградата за „Най-добър късометражен игрален филм”. "Най-добър късометражен анимационен филм" спечели "Ако нещо се случи, обичам те!"

"За душата" бе награден със статуетка а "Най-добър анимационен филм". За "Най-добър късометражен документален филм" бе обявен "Колет". А за най-добър "Пълнометражен документален филм" - "Моят учител октоподът".

Наградата за визуални ефекти отиде при "Тенет" на Кристофър Нолан.

Мария Бакалова не успя да спечели Оскара за поддържаща роля. Статуетката спечели Юн Йо-Джонг за "Минари". Тя е първата корейка, номинирана за актьорска награда от американската филмова академия.

congrats to Brad Pitt who finally met Yuh-Jung Youn pic.twitter.com/d9TTa4kuoQ — Twitter Movies is watching the Oscars (@TwitterMovies) April 26, 2021

Американският актьор Брад Пит оприличи Мария Бакалова на Мерилин Монро и заяви, че ще бъде голяма звезда някой ден. Той заяви това при представянето на номинираните в категорията.

Юн заяви в речта си, че "Оскарите" за нея са предаване по телевизията и че не може да повярва, че сега стои на сцената със статуетката в ръка.

"Най-добра кинематография" спечели "Манк".

Композиторите Трент Резнър, Атикъс Рос и Джон Батист спечелиха награда "Оскар" за оригинална музика за филма "За душата".

H.E.R. спечели наградата "Оскар" за най-добра песен от филм с "Fight for You" от "Юда и черният месия".

"Земя на номади" спечели "Оскар" за най-добър филм. Франсис Макдорманд спечели награда "Оскар" за най-добра актриса за "Земя на номади". Антъни Хопкинс взе статуетката за най-добър актьор за филма "Бащата"