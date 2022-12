След като скандал и бойкот доведоха Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд до безпорядък и извадиха от телевизионния ефир годишните й отличия, наградите "Златен глобус" се готвят за завръщането си, обсипвайки с номинации филмите "Баншите от Инишерин" и "Всичко навсякъде наведнъж", съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Историята за враждуващи приятели "Баншите от Инишерин" на майстора на черната комедия Мартин Макдона води по номинации за 80-ите награди "Златен глобус" с осем на брой. Следва екшън приключението "Всичко навсякъде наведнъж", чиято главна героиня се оказва последната надежда за спасяването на мултивселената със шест. С по пет номинации са "Вавилон" за златната ера на Холивуд, режисиран от Деймиън Шазел, и "Семейство Фейбълман" на Стивън Спилбърг.

Сред номинираните във филмовите категории са и дългоочакваните продължения на "Аватар" и "Топ Гън".

Номинациите за отличията, присъждани от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, бяха оповестени от актьора и комик Джордж Лопес и дъщеря му Маян Лопес по телевизия Ен Би Си, която отново ще излъчи церемонията за отличията през януари.

Продукциите, номинирани в категорията за най-добър филм - драма, са "Семейство Фейбълман", "Топ Гън: Маверик", "Елвис", "Лидия Тар" и "Аватар: Природата на водата".

В категорията за най-добър филм - комедия или мюзикъл, ще се съревновават "Баншите от Инишерин", "Всичко навсякъде наведнъж", "Вади ножовете 2", "Вавилон" и "Идиотският триъгълник".

Носителят на режисьорския приз ще бъде избран измежду Джеймс Камерън за "Аватар: Природата на водата", дуото Даниъл Шайнерт и Даниъл Куан за "Всичко навсякъде наведнъж", Баз Лурман за "Елвис", Мартин Макдона за "Баншите от Инишерин" и Стивън Спилбърг за "Семейство Фейбълман".

Брендън Фрейзър бойкотира „Златните глобуси“

Сред номинираните за най-добър актьор във филмова драма е Брендън Фрейзър. Той обаче каза, че няма да присъства на наградите "Златен глобус", след като разкри, че през 2003 г. е бил опипван от Филип Бърк, дългогодишен член на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд (HFPA) и неин бивш президент.

В категорията за най-добър актьор във филмова драма освен Брендън Фрейзър за "Китът" ще се съревновават Остин Бътлър за "Елвис", Хю Джакман за "Синът", Бил Наи за "Да живееш" и Джеръми Поуп за "Отхвърлен" (The Inspection).

Претендентките за приза за най-добра актриса във филмова драма са Кейт Бланшет за "Лидия Тар", Оливия Колман за "Империя на светлината", Вайола Дейвис за "Жената воин", Ана де Армас за "Блондинка" и Мишел Уилямс за "Семейство Фейбълман".

С номинации за най-добър актьор във филмова комедия или мюзикъл са Диего Калва за "Вавилон", Даниъл Крейг за "Вади ножовете", Адам Драйвър за "Бял шум", Колин Фарел за "Баншите от Инишерин" и Рейф Файнс за "Менюто".

В категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл са номинирани Лесли Манвил за "Г-жа Харис отива в Париж", Марго Роби за "Вавилон", Аня Тейлър-Джой за "Менюто", Ема Томпсън за "Успех, Лио Гранд!" и Мишел Йео за "Всичко навсякъде наведнъж".

С номинации за най-добър актьор в поддържаща роля са Брендън Глийсън за "Баншите от Инишерин", Бари Киогън за "Баншите от Инишерин", Брад Пит за "Вавилон", Джонатан Ке Куан за "Всичко навсякъде наведнъж" и Еди Редмейн за "Добрата сестра".

Катрин Зита-Джоунс за пръв път на червения килим със сина си Дилън

В категорията за най-добра актриса в поддържаща роля са номинирани Анджела Басет за "Черната пантера: Уаканда завинаги", Кери Кондън за "Баншите от Инишерин", Джейми Лий Къртис за "Всичко навсякъде наведнъж", Доли де Леон за "Идиотският триъгълник" и Кери Мълиган за "Тя каза".

Отличието за най-добра анимация ще си оспорват "Пинокио" на Гийермо дел Торо, "Ину-О" (Inu-Oh), "Марсел: Раковината с обувки", "Котаракът в чизми 2: Последното желание" и "Мей Червената панда".

С номинации за най-добър неанглоезичен филм са "На западния фронт нищо ново", "Аржентина 1985", "Близост", "Решение да напуснеш" и индийският епос "RRR".

Номинирани в категорията за най-добър сценарий са Тод Фийлд за "Лидия Тар", Даниъл Шайнерт и Даниъл Куан за "Всичко навсякъде наведнъж", Мартин Макдона за "Баншите от Инишерин", Сара Поли за "Жените говорят" и Стивън Спилбърг и Тони Къшнър за "Семейство Фейбълман".

С номинации за оригинална песен от филм са "Carolina" от "Където пеят раците" (Тейлър Суифт), "Ciao Papa" от "Пинокио" на Гийермо дел Торо (Александър Депла), "Hold My Hand" от "Топ Гън: Маверик" (Лейди Гага, БлъдПоп, Бенджамин Райс), "Lift Me Up" от "Черната пантера: Уаканда завинаги" (Темс, Риана, Райън Куглър, Лудвиг Йорансон) и "Naatu Naatu" от индийския епос "RRR" (М.М. Кееравани).

В категорията за оригинална музика са номинирани Картър Бъруел за "Баншите от Инишерин", Александър Депла за "Пинокио" на Гийермо дел Торо, Хилдур Гурнадотир за "Жените говорят", Джъстин Хъруиц за "Вавилон" и Джон Уилямс за "Семейство Фейбълман".

Наградите "Златен глобус" ще бъдат раздадени на 10 януари. Водещ на церемонията ще бъде комикът Джеръд Кармайкъл.

Тази година отличията се опитват да се върнат на сцената след разразил се скандал и бойкот от страна на Холивуд. Разследване на "Лос Анджелис таймс" в началото на 2021 г. установи, че по това време сред членовете на организацията няма цветнокожи - разкритие, допълнено от други твърдения за етични нередности. Много звезди и студиа заявиха, че ще бойкотират шоуто. Актьорът Том Круз върна трите си награди "Златен глобус".

Въпросът дали Круз ще присъства на раздаването на отличията може да се окаже един от най-обсъжданите преди церемонията. Касовият хит с негово участие "Топ Гън: Маверик" е с две номинации - за най-добър филм - драма и за оригинална песен. Продуцентът Джери Брукхаймър беше сред първите, които приветстваха номинациите на филма с благодарствено изявление.

С по две номинации са също "Аватар: Природата на водата" - за най-добър филм - драма и най-добър режисьор (Джеймс Камерън) и "Черната пантера: Уаканда завинаги" - за най-добра актриса в поддържаща роля (Анджела Басет) и оригинална песен ("Lift Me Up").

Миналата година Ен Би Си се отказа от телевизионното излъчване и наградите "Златен глобус" бяха раздадени "тихомълком" в бална зала на хотел "Бевърли Хилтън" в отсъствието на холивудски звезди. Победителите бяха обявени в Туитър, припомня Асошиейтед прес.

За своята 80-годишнина отличията ще се опитат да докажат, че все още имат тежест в Холивуд.

Ситуационната комедия "Начално училище Абът" води по номинации за наградите "Златен глобус" в телевизионните категории, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Продукцията на телевизия Ей Би Си ще се съревновава за осем отличия, сред които за най-добра телевизионна комедия. Останалите номинирани сериали в категорията са "Мечката", "Хитринки" (Hacks), "Само убийства в сградата" и "Уенздей".

С номинации за най-добра телевизионна драма са сериалите "Обадете се на Сол", "Короната", "Домът на дракона", "Озарк" и "Разделение" (Severance).

Номинираните продукции в категорията за най-добър лимитиран сериал, антология или телевизионен филм са "Черна птица", "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер", "Пам и Томи", "The Dropout" - историята за възхода и падението на основателката на компания "Теранос" Елизабет Холмс, и "Белият лотос".

Претендентките за приза за най-добра актриса в телевизионна драма са Ема Дарси за "Домът на дракона", Лора Лини за "Озарк", Имелда Стонтън за "Короната", Хилари Суонк за "Аляска дейли" и Зендая за "Еуфория".

Носителят на наградата за най-добър актьор в телевизионна драма ще бъде избран измежду Джеф Бриджис за "Старецът", Кевин Костнър за "Йелоустоун", Диего Луна за "Андор", Боб Оденкърк за "Обадете се на Сол" и Адам Скот за "Разделение".

С номинации за най-добра актриса в телевизионна комедия или мюзикъл са Куинта Брънсън за "Начално училище Абът", Кейли Куоко за "Стюардесата", Селена Гомес за "Само убийства в сградата", Джена Ортега за "Уенздей" и Джийн Смарт за "Хитринки".

В категорията за най-добър актьор в телевизионна комедия или мюзикъл са номинирани Доналд Глоувър за "Атланта", Бил Хейдър за "Бари", Стив Мартин за "Само убийства в сградата", Мартин Шорт за "Само убийства в сградата" и Джеръми Алън Уайт за "Мечката".

Отличието за най-добра актриса в лимитиран сериал, антология или телевизионен филм ще си оспорват Джесика Частейн за "Джордж и Тами", Джулия Гарнър за историята на Анна Делви "Inventing Anna'', Лили Джеймс за "Пам и Томи", Джулия Робъртс за "Gaslit" и Аманда Сайфред за "The Dropout".

С номинации за най-добър актьор в лимитиран сериал или телевизионен филм са Тарън Еджъртън за "Черна птица", Колин Фърт за "Стълбището", Андрю Гарфийлд за "Under the Banner of Heaven", Евън Питърс за "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер" и Себастиан Стан за "Пам и Томи".

Номинираните за най-добра актриса в поддържаща роля в телевизионна поредица са Елизабет Дебики за "Короната", Хана Айнбиндер за "Хитринки", Джулия Гарнър за "Озарк", Джанел Джеймс за "Начално училище Абът" и Шерил Лий Ралф за "Начално училище Абът".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля в телевизионна поредица са номинирани Джон Литгоу за "Старецът", Джонатан Прайс за "Короната", Джон Туртуро за "Разделение", Тайлър Джеймс Уилямс за "Начално училище Абът" и Хенри Уинклър за "Бари".

Сред номинираните актьори и актриси в поддържащи роли в лимитиран сериал са Ф. Мъри Ейбрахам за "Белият лотос", Донъл Глийсън за "Пациентът", Пол Уолтър Хаузър за "Черна птица", Ричард Дженкинс за "Дамер - Чудовище: Историята на Джефри Дамер", Сет Роугън за "Пам и Томи", Дженифър Кулидж и Обри Плаза за "Белият лотос".

Отличията, присъждани от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, ще бъдат раздадени за 80-и път на 10 януари.