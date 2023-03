Актрисата Мишел Йео сподели и след това изтри статия от Vogue, в която става дума за това дали Кейт Бланшет се нуждае от още една статуетка. Йео и Бланшет са номинирани за главна женска роля за тазгодиншите награди на "Академията". Кейт Бланшет вече има два приза, докато за Йео един такъв би променил живота й, се казва в статията.

С поста си в Instagram, часове преди гласуването на Академията за филмово изкуство и наука да приключи, Йео може да е нарушила важно правило. Според него подобни прояви хвърлят негативна или унизителна сянка върху конкурентен филм или постижение, а това няма да бъде толерирано.

В материала, който Йео е споделила, се казва: „Изминаха повече от две десетилетия, откакто победител в категорията за най-добра актриса не е бил бял. Ще се промени ли това през 2023 г.? Трети "Оскар" може би ще потвърди статута на Кейт Бланшет на титан в индустрията, но като се има предвид нейната обширна и несравнима работа, нуждаем ли се от още потвърждения?“

I don’t think there’s anything wrong with Michelle Yeoh sharing how historic her Best Actress win would be or making clear how much she wants this. White actors have done the same for decades when much less was at stake. Why should minority nominees then stay silent? https://t.co/pp0rR8gJ9w