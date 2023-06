Братът на Пол Уокър, Коди Уокър, кръсти новородения си син на покойната звезда от "Бързи и яростни", в знак на почит, предаде CNN.

Нова ТВ отдава почит на Пол Уокър

Припомняме, че Пол Уокър загина трагично на 40-годишна възраст в автомобилна катастрофа, преди почти 10 години.

"Този ноември ще се навършат 10 години, откакто загубихме брат ми Пол и просто почувствах, че сега е подходящият момент", каза Уокър.

Коди Уокър и съпругата му Фелисия дали името Пол Барет "Мечо" Уокър, (Paul Barrett (“Bear”) Walker) на сина си, който се роди в края на миналия месец.

Пол Уокър бил щедър човек, разказва семейство от Калифорния

"Брат ми беше Пол Уилям Уокър IV и това име се носи от четири поколения. В семейството го наричаха "малкия Пол", въпреки че той бързо надмина баща ни по ръст. За мен беше важно това име да се запази", разказа още Коди.

Почина актьорът Пол Уокър от "Бързи и яростни"

Пол Уокър почина в края на ноември 2013 г., докато "Бързи и яростни 7" все още беше в процес на заснемане. След прекъсване на продукцията снимките продължиха, като Коди Уокър и брат му Калеб изпълняваха ролята на дубльори на покойната звезда.

Феновете на Пол Уокър отбелязаха годишнината от смъртта му

В трагичната вечер Уокър е бил на пътническата седалка на автомобил, управляван от партньор в състезателния екип. Автомобилът се блъска в стълб за осветление и избухва в пламъци в Санта Кларита, на около 30 мили северно от Холивуд.

Бащата на Пол Уокър ще съди автомобилна компания за смъртта на актьора

Тази година дъщерята на Пол Уокър, Медоу Уокър Торнтън-Алън направи епизодична роля в последната част на филмовата поредица, направила баща ѝ известен.

Излиза документален филм за Пол Уокър

"Първият филм беше пуснат на екран, когато бях на една годинка! Израснах на снимачната площадка, наблюдавайки баща ми, Вин, Джордана, Мишел, Крис и други на мониторите", каза тя.

Cody Walker has honored his late brother Paul Walker by naming his third child Paul. The baby, named Paul Barrett "Bear" Walker, was born on April 30. Congratulations to the Walker family on their new addition!#CodyWalker #PaulWalker pic.twitter.com/vrOCAjTKTY